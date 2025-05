PMs vão responder por morte de jovem com mais de 30 tiros em Colatina Foto: Montagem/ Folha Vitória Segundo a Polícia Civil, quatro policiais vão responder pelo crime: dois foram indicados por tentativa... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 19h47 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h47 ) twitter

Quatro policiais militares vão responder pela morte do jovem Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, atingido por mais de 30 disparos durante uma abordagem no bairro Aeroporto, em Colatina. O caso foi registrado no mês de fevereiro de 2025.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

