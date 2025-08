PodNatureza 🎙️ “Funcionários do mês”, gaviões reforçam segurança no Aeroporto de Vitória PodNatureza - Felipe Furtado e Tamiris ChinelatoGaviões treinados ajudam a afastar aves e evitar acidentes com aviões no Aeroporto... Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h58 ) twitter

Você sabia que quem ajuda a proteger a segurança dos aviões no céu capixaba são gaviões? Isso mesmo. No episódio desta semana do PodNatureza, os biólogos Tamiris Chinelato e Felipe Furtado, da Linha Ambiental, explicam como gaviões evitam acidente aéreo no Aeroporto de Vitória com técnica, dedicação e uma conexão profunda entre homem e natureza.

Para saber mais sobre como esses gaviões garantem a segurança no Aeroporto de Vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

