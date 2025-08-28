Polícia caça mais 6 suspeitos do ataque que matou criança na Serra
Foto: Divulgação/ Polícia CivilTrês são apontados como mandantes e outros três como executores. Parte teria fugido para o Rio de Janeiro...
Seis suspeitos de envolvimento no ataque a tiros, na Serra, que terminou na morte de Alice Rodrigues, de 6 anos, estão foragidos e são procurados pela polícia. Parte do grupo teria fugido para o Rio de Janeiro.
