Polícia Civil prende chefe de facção criminosa em Sooretama
Materiais apreendidos com o suspeito. Foto: Divulgação/SespJovem de 19 anos foi autuado por posse de arma e resistência
Materiais apreendidos com o suspeito. Foto: Divulgação/Sesp Um jovem, de 19 anos, apontado como chefe local da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), foi preso na última segunda-feira (18) pela Polícia Civil de Sooretama, no Centro da cidade.
Materiais apreendidos com o suspeito. Foto: Divulgação/Sesp Um jovem, de 19 anos, apontado como chefe local da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), foi preso na última segunda-feira (18) pela Polícia Civil de Sooretama, no Centro da cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: