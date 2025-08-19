Polícia Civil prende chefe de facção criminosa em Sooretama Materiais apreendidos com o suspeito. Foto: Divulgação/SespJovem de 19 anos foi autuado por posse de arma e resistência Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h18 ) twitter

Materiais apreendidos com o suspeito. Foto: Divulgação/Sesp Um jovem, de 19 anos, apontado como chefe local da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), foi preso na última segunda-feira (18) pela Polícia Civil de Sooretama, no Centro da cidade.

