Polícia identifica suspeitos que participarem de roubos em Jacaraípe

Foto: Montagem/ Folha Vitória Segundo a Polícia Civil, por estarem fora do flagrante, os suspeitos de roubos na Serra foram ouvidos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Montagem/ Folha Vitória Dois homens, de 34 e 22 anos, suspeitos de participação em roubos registrados na região da Grande Jacaraípe, na Serra, foram identificados na terça-feira (02) pela Polícia Civil. Por estarem fora do flagrante, eles foram ouvidos e liberados.

