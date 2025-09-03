Polícia identifica suspeitos que participarem de roubos em Jacaraípe Foto: Montagem/ Folha Vitória Segundo a Polícia Civil, por estarem fora do flagrante, os suspeitos de roubos na Serra foram ouvidos... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Montagem/ Folha Vitória Dois homens, de 34 e 22 anos, suspeitos de participação em roubos registrados na região da Grande Jacaraípe, na Serra, foram identificados na terça-feira (02) pela Polícia Civil. Por estarem fora do flagrante, eles foram ouvidos e liberados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Crítica: “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” é uma agradável surpresa

Escondidinho de abóbora: receita leve e irresistível para qualquer ocasião

Pavê de limão: a sobremesa prática que combina cremosidade e frescor