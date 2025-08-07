Polícia investiga rifas ilegais e apreende carros de luxo e jet ski no ES
Carros de luxo, celulares e motos são aprendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais no Sul do ES (Foto: Divulgação...
Carros de luxo, celulares e motos são aprendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais no Sul do ES (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)
Carros de luxo, celulares e motos são aprendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais no Sul do ES (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: