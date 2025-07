Polícia prende suspeito de ataque hacker que desviou quase R$ 1 bilhão de bancos O homem detido pela polícia teria facilitado o acesso em ataque hacker que desviou quase R$ 1 bilhão. Crédito: Reprodução de TVAtaque... Folha Vitória|Do R7 04/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h37 ) twitter

O homem detido pela polícia teria facilitado o acesso em ataque hacker que desviou quase R$ 1 bilhão. Crédito: Reprodução de TV A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 4, um homem apontado como um dos autores do ataque hacker à C&M Software. A empresa interliga instituições financeiras ao sistema do Banco Central (BC) que inclui o Pix. Do mesmo modo o caso, que resultou em um desvio em bancos de ao menos R$ 800 milhões na última terça-feira, 1º, já é considerado a “maior invasão de dispositivo eletrônico do país”.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

