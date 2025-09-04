Polícia prende suspeito do assassinato de artista plástico em Cariacica Foto: Montagem (Roger Nunes e Arquivo Pessoal)Haroldo Vieira Campos Júnior foi vítima de latrocínio, assalto seguido de morte, segundo... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 12h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h18 ) twitter

Foto: Montagem (Roger Nunes e Arquivo Pessoal) A Polícia Civil prendeu um homem, de 39 anos, investigado na participação do latrocínio do artista plástico Haroldo Vieira Campos Júnior, de 59 anos. O crime aconteceu há praticamente dois anos, no dia 27 de outubro de 2023, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.

