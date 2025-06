Polícia prende suspeitos de envolvimento em sequestro de adolescente no ES Foto: Polícia Penal ES/ Divulgação Lázaro Airan foi visto pela última vez no Centro de São Mateus, por volta do meio-dia do dia 12... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 07h36 ) twitter

Foto: Polícia Penal ES/ Divulgação A Polícia Civil prendeu dois homens, de 35 e 24 anos, suspeitos de envolvimento no sequestro e desaparecimento do adolescente, Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos. As prisões foram realizadas distrito de Guriri, em São Mateus.

