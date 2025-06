Polícia procura suspeito de estuprar jovem em Valparaíso na Serra Foto: Divulgação/ Polícia Civil A corporação “pede a colaboração dos moradores para identificar o criminoso que usava uma camisa azul... Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 01/06/2025 - 15h55 ) twitter

A Polícia Civil está à procura de um suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos, no bairro Valparaíso, localizado na Serra. O crime foi registrado durante a última sexta-feira (30), no momento que a vítima passeava com dois cachorros.

Para mais detalhes sobre este caso e como você pode ajudar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

