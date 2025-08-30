Policial atira em motoboy após vítima se recusar a subir até residência para entrega
O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini (à esquerda) atirou em Valério Souza (à direita) (Foto: Reprodução/Instagram/@valeriosjunior...
O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini (à esquerda) atirou em Valério Souza (à direita) (Foto: Reprodução/Instagram/@valeriosjunior) Um policial penal atirou em um entregador do aplicativo iFood após a vítima se recusar a subir até a porta da residência do cliente para fazer a entrega. O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 29.
