Policial é afastado após matar ambulante senegalês no centro de SP

ambulante senegalês foi morto por PM

Ambulante senegalês foi morto por PM (Foto: Reprodução / Record)Um senegalês de 34 anos que trabalhava como vendedor ambulante no bairro do Brás, na região central de São Paulo, morreu após ser baleado por um policial militar durante um tumulto ocorrido nesta sexta-feira, 11, na esquina da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Rangel Pestana, em frente ao Largo da Concórdia, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante.

