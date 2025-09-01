Logo R7.com
Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/ Redes sociaisUm policial penal foi preso no domingo, 31, após atirar contra Valério de Souza Junior, um entregador do iFood. O caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa do agente não foi localizada.

