Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro
Foto: Reprodução/ Redes sociaisUm policial penal foi preso no domingo, 31, após atirar contra Valério de Souza Junior, um entregador...
Foto: Reprodução/ Redes sociaisUm policial penal foi preso no domingo, 31, após atirar contra Valério de Souza Junior, um entregador do iFood. O caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa do agente não foi localizada.
Foto: Reprodução/ Redes sociaisUm policial penal foi preso no domingo, 31, após atirar contra Valério de Souza Junior, um entregador do iFood. O caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa do agente não foi localizada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso impactante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso impactante.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: