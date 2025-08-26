Logo R7.com
Policial militar é baleado após ter arma tomada por homem em Vitória

Foto: Reprodução/ PMVSoldado falava ao telefone quando foi surpreendido pelo suspeito. O homem foi preso e a arma recuperada

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/ PMV Um soldado da Força Tática da Polícia Militar foi baleado na noite desta segunda-feira (25), na região de São Pedro, em Vitória.

