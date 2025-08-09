Logo R7.com
Policial penal é morto a tiros no quintal de casa em Viana

Foto: Reprodução/ Arquivo pessoalAlvino Corrêa Neto foi baleado no quintal de casa e não resistiu aos ferimentos; polícia investiga...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal Um policial penal de 45 anos foi assassinado a tiros no quintal de casa. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8) no bairro Campo Verde, em Viana. Alvino Corrêa Neto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

