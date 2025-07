Ponto Alto celebra cultura e sabores no primeiro Festival TUDO TEM Evento gratuito reúne gastronomia, artesanato, música e fomento à economia local em Domingos Martins Folha Vitória|Do R7 05/07/2025 - 20h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 20h15 ) twitter

Domingos Martins está fervendo nesse primeiro final de semana de julho. De 4 a 6 de julho de 2025, a comunidade de Ponto Alto é palco do inédito Festival TUDO TEM, evento que promete transformar a Quadra da Escola em um grande centro de celebração da cultura, gastronomia e efervescência capixaba. Com entrada gratuita, o festival é realizado pelo Instituto Panela de Barro em parceria com a Prefeitura de Domingos Martins, e conta com o apoio do Sebrae-ES e da Aderes.

