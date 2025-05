POPUCOM, novo multiplayer de aventura 3D, chega em 2 de junho Pré-venda do título já está disponível mundialmente Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h36 ) twitter

A GRYPHLINE anuncia a data de lançamento para POPUCOM, o seu mais novo multiplayer de aventura em 3D. O jogo chega para PC (via Steam e Epic Games) em 2 de junho de 2025. POPUCOM é um jogo multiplayer cooperativo de plataforma. O jogador controla um personagem convocado a embarcar em uma aventura exoplanetária em um lugar desconhecido acompanhado de seus amigos. Será preciso enfrentar vários inimigos, além de utilizar técnicas e elementos, para eliminar as ameaças deste novo mundo. O jogo apresenta dois modos principais, sendo o primeiro com uma história narrativa (para até dois jogadores) e o “modo festa” (para até quatro pessoas). Os mais aventureiros já podem começar a formar suas equipes, pois a pré-venda já está disponível com um desconto de 10% e benefícios exclusivos até dia 15 de junho.

