Por que a indústria lidera a lista de pedidos de recuperação judicial? Foto: FreepikLiderança da indústria em pedidos de recuperação judicial mostra uma fragilidade estrutural diante dos desafios operacionais... Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 15h35 (Atualizado em 01/06/2025 - 15h35 )

No primeiro trimestre de 2025, o setor industrial voltou a liderar, com ampla margem, o número de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Dados divulgados pela consultoria RGF & Associados revelam que, de um total de 4.881 requerimentos, 1.112 foram apresentados por empresas industriais, representando aproximadamente 23% do total nacional.

Para entender melhor as razões por trás dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

