Por que Carlo Ancelotti não convocou Neymar para a Seleção Brasileira Neymar está fora da primeira convocação de Ancelotti (Foto: Raul Baretta/Santos FC)O craque Neymar não apareceu na primeira lista de... Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 18h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h16 ) twitter

Neymar está fora da primeira convocação de Ancelotti (Foto: Raul Baretta/Santos FC) Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira sem Neymar. O treinador italiano de 65 anos explicou, com poucas palavras, que o fato de o astro do Santos não estar em sua melhor forma física foi determinante para deixar o craque de fora da lista de 25 jogadores que foi divulgada nesta segunda-feira (26), na sede da CBF, no Rio.

