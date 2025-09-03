Por que pilates e musculação são uma combinação perfeita? Entenda
Imagem: freepikUnir pilates e musculação é a chave para manter a saúde e prevenir doenças
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem fazer de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada ou intensa por semana (se for uma versão vigorosa, de 75 a 150 minutos são suficientes). Mas não só: é importante incluir treinos de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana. Nesse sentido de trabalhar os músculos, é muito comum vermos pilates e musculação sendo citados como opções. Mas, segundo especialistas, em vez de escolher um ou outro, o cenário ideal é apostar nos dois.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem fazer de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada ou intensa por semana (se for uma versão vigorosa, de 75 a 150 minutos são suficientes). Mas não só: é importante incluir treinos de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana. Nesse sentido de trabalhar os músculos, é muito comum vermos pilates e musculação sendo citados como opções. Mas, segundo especialistas, em vez de escolher um ou outro, o cenário ideal é apostar nos dois.
Para saber mais sobre como essa combinação pode beneficiar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre como essa combinação pode beneficiar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: