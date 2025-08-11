Portaria define novas regras para reavaliação do BPC Agências dos Correios serão usadas para realizar o atendimento presencial de aposentados e pensionistas do INSS. Crédito: Marcello... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h37 ) twitter

Agências dos Correios serão usadas para realizar o atendimento presencial de aposentados e pensionistas do INSS. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Ministério da Previdência Social (MPS) e o INSS publicaram nesta quinta-feira (7) uma portaria conjunta que estabelece novas regras para a reavaliação periódica de pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem impactar os beneficiários

