Portaria define novas regras para reavaliação do BPC
Agências dos Correios serão usadas para realizar o atendimento presencial de aposentados e pensionistas do INSS. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Ministério da Previdência Social (MPS) e o INSS publicaram nesta quinta-feira (7) uma portaria conjunta que estabelece novas regras para a reavaliação periódica de pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem impactar os beneficiários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
