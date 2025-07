Porto Vitória empata com o Nova Iguaçu e está fora da Série D do Brasileiro Porto Vitória empatou fora de casa com o Nova Iguaçu na última rodada (Foto: Reprodução/Instagram @oficialnifc @clickmj)Porto Vitória... Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Porto Vitória empatou fora de casa com o Nova Iguaçu na última rodada (Foto: Reprodução/Instagram @oficialnifc @clickmj) O Porto Vitória entrou na última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro com chances de classificação e teve a vaga nas mãos. Porém, o time empatou com o Nova Iguaçu em 1 a 1, na tarde deste sábado (26), e foi eliminado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a eliminação do Porto Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Rio Branco vai enfrentar o Luverdense na segunda fase da Série D do Brasileiro

Capixaba é eleito o 4º melhor padeiro do mundo: “Momento histórico”

Adolescente de 16 anos é baleado no meio da rua em Colatina