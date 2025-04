Porto Vitória empata fora de casa e segue invicto na Série D do Brasileiro Pouso Alegre e Porto Vitória empataram na cidade mineira (Foto: Gabriel Balak)Porto Vitória conquista o segundo empate em duas rodadas... Folha Vitória|Do R7 27/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 27/04/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Pouso Alegre e Porto Vitória empataram na cidade mineira (Foto: Gabriel Balak) O Porto Vitória empatou com o Pouso Alegre-MG em 1 a 1 e manteve a invencibilidade na Série D do Brasileiro. Foi a primeira partida da história do clube capixaba como visitante em uma competição nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Rio Branco vence a primeira na Série D do Brasileiro; veja como foi

As 10 melhores frases e memes para animar seu churrasco de domingo

Túmulo do papa Francisco é aberto para visitação do público em Roma