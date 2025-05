Porto Vitória estreia novo treinador para dar salto na tabela da Série D do Brasileiro João Burse estreia como técnico do Porto Vitória (Foto: Divulgação/Porto Vitória)A estreia do técnico João Burse é uma grande oportunidade... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 09h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h15 ) twitter

João Burse estreia como técnico do Porto Vitória (Foto: Divulgação/Porto Vitória) Da lanterna à zona de classificação para a segunda fase da Série D do Brasileiro. Este é o cenário perfeito que o Porto Vitória espera pintar neste sábado (24), quando o time joga fora de casa contra o Maricá, às 16 horas, no estádio João Saldanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

