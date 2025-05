Porto Vitória joga no Kleber Andrade de olho no G-4 da Série D do Brasileiro Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaPorto Vitória recebe a Portuguesa-SP neste sábado (17), às 17 horas, no Kleber Andrade, pela quinta... Folha Vitória|Do R7 17/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h04 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Após conquista a sua primeira vitória numa competição nacional, ao derrotar o Água Santa-SP por 2 a 0 no sábado passado, o Porto Vitória agora busca um lugar no G-4 do Grupo A6 da Série do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

