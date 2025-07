Porto Vitória x Rio Branco tem clima de decisão na Série D do Brasileiro Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Clássico capixaba na Série D acontece neste sábado, às 17 horas... Folha Vitória|Do R7 12/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 10h57 ) twitter

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) O sábado (12) tem clima de decisão para os times capixabas que disputam a Série D do Brasileiro, com Porto Vitória x Rio Branco, às 17 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

