Portugal derrota a Espanha na disputa de pênaltis e é 1ª seleção bicampeã da Liga das Nações Jogadores de Portugal comemoram título da Nations League (Foto: Reprodução / X @selecaoportugal)Após empate em 2 a 2 no tempo normal... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h36 )

Jogadores de Portugal comemoram título da Nations League (Foto: Reprodução / X @selecaoportugal)Após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, Portugal venceu a Espanha por 5 a 3 nos pênaltis neste domingo em Munique e se tornou a primeira seleção bicampeã da Liga das Nações. Em sua quarta edição, a competição sempre teve Portugal ou Espanha na decisão do torneio. Os portugueses foram os primeiros campeões em 2019, e os espanhóis venceram em 2023. A França ficou com o título em 2021.

