Poste cai em rua de bairro de Vila Velha e moradores ficam sem energia Poste cai em Ataíde, em Vila Velha. Foto: Leitor | Folha VitóriaImagens registradas após a queda do poste, em Ataíde, mostram que diversos... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h27 ) twitter

Poste cai em Ataíde, em Vila Velha. Foto: Leitor | Folha Vitória Um poste caiu e deixou moradores sem energia elétrica, em uma rua do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (08). A estrutura do poste contava com rachaduras antes da queda.

