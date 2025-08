PPPs viabilizam serviços públicos em cidades com baixa capacidade financeira Vitória recebe fórum que vai discutir importância das PPPs para as cidades. Crédito: Thiago Soares/Folha VitóriaFórum em Vitória reúne... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h38 ) twitter

Vitória recebe fórum que vai discutir importância das PPPs para as cidades. Crédito: Thiago Soares/Folha Vitória Mesmo municípios com baixa capacidade de investimento e dificuldades financeiras podem viabilizar serviços públicos de qualidade por meio das Parcerias Público-Privadas (PPPs). Esse é o foco central do II Fórum Brasileiro Cidades Inovadoras e Gestão Pública Eficiente (Forcige), que acontece em Vitória nos dias 6 e 7 de agosto. Nesse sentido, o evento reúne representantes do poder público, especialistas, instituições financeiras bem como do setor privado. Tudo para debater como o modelo das PPPs pode impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável, mesmo em realidades desafiadoras.

