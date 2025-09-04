Prainha em festa – MP ganhou de novo o Grand Prix de Agência do ano da 38ª edição do Festival Colibri
Foi uma mega e prestigiada festa, com homenagens ao saudoso fotógrafo Sagrilo e a Prefeitura de Vitória pela parceira com o Sinapro-ES e pelo aniversário da Capital, a festa da 38ª edição do Festival Colibri, realizada ontem, quarta-feira, no Embrazado, na Praia do Canto e a MP PUBLICIDADE foi a grande vencedora da noite como “Agência do Ano”, e o seu cliente EXTRABOM, eleito Anunciante do Ano. Todos os detalhes do que rolou no Colibri Summit e toda premiação nas próximas edições. Parabéns MP e toda equipe. Prainha em festa dupla, pelos 38 anos da agência e por mais esta conquista.
