Prainha em festa – MP ganhou de novo o Grand Prix de Agência do ano da 38ª edição do Festival Colibri Foi uma mega e prestigiada festa, com homenagens ao saudoso fotógrafo Sagrilo e a Prefeitura de Vitória pela parceira com o Sinapro... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 00h37

Foi uma mega e prestigiada festa, com homenagens ao saudoso fotógrafo Sagrilo e a Prefeitura de Vitória pela parceira com o Sinapro-ES e pelo aniversário da Capital, a festa da 38ª edição do Festival Colibri, realizada ontem, quarta-feira, no Embrazado, na Praia do Canto e a MP PUBLICIDADE foi a grande vencedora da noite como “Agência do Ano”, e o seu cliente EXTRABOM, eleito Anunciante do Ano. Todos os detalhes do que rolou no Colibri Summit e toda premiação nas próximas edições. Parabéns MP e toda equipe. Prainha em festa dupla, pelos 38 anos da agência e por mais esta conquista.

