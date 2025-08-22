Preços do café têm forte alta no Brasil e retomam níveis de junho; saca do conilon chega a R$ 1.424
Os preços do Café registram fortes altas em agosto, recuperando as perdas observadas em julho e voltando aos níveis de meados de junho...
Os preços do Café registram fortes altas em agosto, recuperando as perdas observadas em julho e voltando aos níveis de meados de junho, segundo levantamentos do Cepea.
Para mais detalhes sobre essa alta nos preços do café e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
