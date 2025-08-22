Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Preços do café têm forte alta no Brasil e retomam níveis de junho; saca do conilon chega a R$ 1.424

Os preços do Café registram fortes altas em agosto, recuperando as perdas observadas em julho e voltando aos níveis de meados de junho...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Os preços do Café registram fortes altas em agosto, recuperando as perdas observadas em julho e voltando aos níveis de meados de junho, segundo levantamentos do Cepea.

Para mais detalhes sobre essa alta nos preços do café e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.