Preços do café têm forte alta no Brasil e retomam níveis de junho; saca do conilon chega a R$ 1.424 Os preços do Café registram fortes altas em agosto, recuperando as perdas observadas em julho e voltando aos níveis de meados de junho... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Os preços do Café registram fortes altas em agosto, recuperando as perdas observadas em julho e voltando aos níveis de meados de junho, segundo levantamentos do Cepea.

Para mais detalhes sobre essa alta nos preços do café e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Uma noite super para homenagear Paula Azeredo, que segundo a turma foi uma festa e tanto

Oportunidade é direito, não caridade (entrevista)

Vereadores da Serra denunciados por corrupção terão prazo para recorrer sobre acordo do MPES