Prédio lançado na Praia do Canto atrai compradores da Europa e EUA
Prédio vai focar em tecnologia e já teve unidades vendidas para clientes da Europa e dos Estados Unidos. Crédito: DivulgaçãoPrédio...
Prédio vai focar em tecnologia e já teve unidades vendidas para clientes da Europa e dos Estados Unidos. Crédito: Divulgação
Prédio vai focar em tecnologia e já teve unidades vendidas para clientes da Europa e dos Estados Unidos. Crédito: Divulgação
Para saber mais sobre este empreendimento inovador e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre este empreendimento inovador e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: