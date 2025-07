Prefeito de Palmas afastado sofre infarto na prisão do quartel da PM Foto: Reprodução/Prefeitura de PalmasJosé Eduardo Siqueira Campos foi preso preventivamente em junho na operação que apura a venda... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h20 ) twitter

O prefeito afastado de Palmas (TO), José Eduardo Siqueira Campos (Podemos), preso preventivamente em junho na operação que apura a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um infarto no quartel-general da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (8).

Para mais detalhes sobre a situação do prefeito e as investigações em curso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

