Prefeito pede prioridade total em investigação de ataque que matou menina na Serra

Foto: Montagem/ Folha Vitória O prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou após o ataque a tiros que resultou na morte de Alice Rodrigues, de 6 anos, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O crime ocorreu na tarde de domingo (24) e seis pessoas foram presas até o momento.

