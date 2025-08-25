Prefeito pede prioridade total em investigação de ataque que matou menina na Serra
Foto: Montagem/ Folha Vitória Até o momento, seis pessoas foram presas durante a investigação da morte de Alice Rodrigues, de 6 anos...
Foto: Montagem/ Folha Vitória O prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou após o ataque a tiros que resultou na morte de Alice Rodrigues, de 6 anos, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O crime ocorreu na tarde de domingo (24) e seis pessoas foram presas até o momento.
Foto: Montagem/ Folha Vitória O prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou após o ataque a tiros que resultou na morte de Alice Rodrigues, de 6 anos, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O crime ocorreu na tarde de domingo (24) e seis pessoas foram presas até o momento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: