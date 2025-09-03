Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prefeitura de Cariacica abre concurso público para procurador

Foto: Reprodução/ Prefeitura de CariacicaO concurso é para a procuradoria municipal e a prestação é para duas vagas com uma jornada...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica lançou o concurso para procuradoria municipal. Duas vagas serão preenchidas para a carga horária de trabalho de 30 horas semanais. Além disso, o salário é de R$ 12.127,50.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.