Prefeitura de Cariacica abre concurso público para procurador
Prefeitura de Cariacica lançou o concurso para procuradoria municipal. Duas vagas serão preenchidas para a carga horária de trabalho de 30 horas semanais. Além disso, o salário é de R$ 12.127,50.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória
