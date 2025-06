Prefeitura de Vitória abre processo seletivo com salário de até R$ 4,1 mil Foto: Jansen Lube/PMVHá vagas para assistente social, psicólogo e técnico educacional. Veja como se inscrever e participar da seleção... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 22h56 ) twitter

A Prefeitura de Vitória iniciou um processo seletivo para contratar profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre as vagas disponíveis!

