Prejuízo: 100 ônibus do Transcol foram incendiados por criminosos em 20 anos Ônibus incendiados em Cariacica e na Serra (Foto: Reprodução vídeo e TV Vitória)O prejuízo financeiro com a depredação dos ônibus chega... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h19 ) twitter

Folha Vitória

Ônibus incendiados em Cariacica e na Serra (Foto: Reprodução vídeo e TV Vitória) Os ataques de criminosos a ônibus levam medo e prejudicam os passageiros que dependem dos veículos para seguirem para seus compromissos diários. Um levantamento da GV-Bus, sindicato que reúne as empresas de coletivos, mostra que 100 ônibus do Sistema Transcol foram incendiados na Grande Vitória, nos últimos 20 anos.

Para entender a gravidade da situação e os impactos na população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

