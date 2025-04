Prejuízo com fraudes no Pix cresce 70% e soma quase R$ 5 bi em 2024. Entenda O Banco Central informou que trabalha para melhorar a segurança do Pix. Foto: Bruno Peres/Agência BrasilApenas em janeiro de 2025,... Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h46 ) twitter

pix pix parcelado

O Banco Central informou que trabalha para melhorar a segurança do Pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil As fraudes no Pix causaram prejuízos de R$ 4,941 bilhões no acumulado de 2024, segundo dados do Banco Central obtidos pelo Estadão/Broadcast por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Para entender melhor sobre o aumento alarmante das fraudes no sistema de pagamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

