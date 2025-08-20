Premiar o esforço ou proteger o fracasso? O dilema do nosso tempo A meritocracia, em termos conceituais, é um sistema de organização social no qual as recompensas e oportunidades são distribuídas com... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A meritocracia, em termos conceituais, é um sistema de organização social no qual as recompensas e oportunidades são distribuídas com base no mérito individual — isto é, no esforço, nas habilidades e nos resultados alcançados por cada um. Trata-se de uma lógica que valoriza a responsabilidade pessoal e a competência como critérios de ascensão. No entanto, o mérito, nos dias de hoje, tornou-se um conceito desconfortável. Como uma escada esquecida num canto da sala, ele permanece ali, silencioso, mas essencial para subir. Enquanto parte da sociedade insiste em nivelar o terreno à força, a escada do mérito continua a oferecer o caminho mais honesto e exigente para quem deseja alcançar algo por si mesmo. Em tempos marcados pela exaltação da fragilidade e pela banalização da responsabilidade, a meritocracia se tornou um valor contracultural. Ainda assim, é nela que repousa a musculatura moral que sustenta qualquer sociedade livre e próspera. Para uma análise mais profunda sobre este dilema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Muitas ações, pouco cuidado: a diferença entre buscar Justiça e abusar dela

Pai é preso suspeito de abusar da filha de 4 anos em Barra de São Francisco

Ascensão da direita