Prêmio da Música Capixaba 2025 abre inscrições. Veja como participar Ada Koffi e Budah conquistaram o Prêmio da Música Capixaba no ano passado (Foto: Cláudio Postay/Divulgação)Quarta edição da premiação... Folha Vitória|Do R7 24/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ada Koffi e Budah conquistaram o Prêmio da Música Capixaba no ano passado

Ada Koffi e Budah conquistaram o Prêmio da Música Capixaba no ano passado (Foto: Cláudio Postay/Divulgação) Estão abertas as inscrições e indicações para o Prêmio da Música Capixaba 2025. A premiação, que chega à sua quarta edição, será realizada no dia 26 de agosto, no Teatro Universitário, em Vitória.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como participar deste importante evento musical!

Leia Mais em Folha Vitória:

Pokémon TCG Pocket revela expansão Celestial Guardians

Marvel Rivals lança evento com cabeças gigantes e recompensas

Como fazer um churrasco gostoso usando carne de segunda?