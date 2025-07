Preparem-se, pilotos! Mecha BREAK já está oficialmente disponível O jogo de tiro em terceira pessoa gratuito com mechas oferece diversos modelos para os jogadores customizarem e batalharem em intensos... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h18 ) twitter

Folha Vitória

Chegou a hora, caros pilotos de Atacantes! O Mecha BREAK, jogo de tiro em terceira pessoa gratuito e ambientado em um futuro próximo, já está disponível para Steam, Steam Deck, Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming (Beta) com Xbox Game Pass Ultimate e Google Play Games (PC nativo), com planos para outras plataformas de PC e consoles no futuro.

Não perca a chance de se tornar um verdadeiro especialista na pilotagem de mechas! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

