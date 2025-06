Preso por assassinato de empresário diz que está com medo de ser morto Arthur Laudevino Candeas Luppi, preso pela morte do empresário Wallace Lovato. Foto: DivulgaçãoArthur Luppi, de 22 anos, confessou... Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h17 ) twitter

Arthur Laudevino Candeas Luppi, preso pela morte do empresário Wallace Lovato. Foto: Divulgação Após participar da execução do empresário Wallace Lovato, de 42 anos, no dia 9 de junho na Praia da Costa, em Vila Velha, Arthur Laudevino Candeas Luppi, de 22 anos, deu detalhes do crime e relatou à polícia que está com medo de também ser morto. Ele pediu para ficar em um local seguro na cadeia.

