Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Presos quebram porta de cela e fogem de presídio no ES; veja quem são

Fotos: Divulgação/ SejusDetentos estavam presos por homicídio, roubo, tráfico de drogas e estupro; fuga é investigada

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Fotos: Divulgação/ Sejus
Cinco detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, nesta sexta-feira (8).

Para mais detalhes sobre essa fuga e a identidade dos detentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.