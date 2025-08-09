Presos quebram porta de cela e fogem de presídio no ES; veja quem são
Fotos: Divulgação/ SejusDetentos estavam presos por homicídio, roubo, tráfico de drogas e estupro; fuga é investigada
Fotos: Divulgação/ Sejus
Cinco detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, nesta sexta-feira (8).
Fotos: Divulgação/ Sejus
Para mais detalhes sobre essa fuga e a identidade dos detentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa fuga e a identidade dos detentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: