Presos vão ter aulas de inglês em penitenciária do ES (Divulgação Sedu/Foto: Thiago Coutinho)O Centro Estadual de Idiomas (CEI) da Educação Prisional ofertará aulas de inglês para detentos... Folha Vitória|Do R7 07/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h45 )

Centro Estadual da Educação de idiomas em Prisões

O Centro Estadual de Idiomas (CEI) da Educação Prisional foi inaugurado nesta segunda-feira (07), no Complexo Prisional do Xuri, em Vila Velha. O projeto é uma parceria entre a Secretaria da Educação (Sedu) e a Secretaria do Estado da Justiça (Sejus), e é o primeiro do Estado.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa iniciativa inovadora!

