Prévia da inflação de março fica em 0,64%, pressionada por alimentos Os ovos foram o alimento que mais pressionou a inflação nos primeiros 15 dias de março. Crédito: Freepik.Índice Nacional de Preços... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h07 )

Ovos

Os ovos foram o alimento que mais pressionou a inflação nos primeiros 15 dias de março. Crédito: Freepik. A prévia da inflação oficial de março, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), ficou em 0,64%. Nesse sentido, o resultado foi pressionado principalmente pelo preço do grupo alimentos e bebidas. Ou seja, no acumulado de 12 meses, o índice soma 5,26%, acima da meta do governo, que tolera no máximo 4,5%.

Para mais detalhes sobre a inflação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

