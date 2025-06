Primeira baleia-jubarte da temporada 2025 é vista em Vila Velha; veja vídeo Reprodução: Amigos da Jubarte/Beatris MarinsMorador filmou até o salto da baleia no mar. As jubartes chegam às águas do Espírito Santo...

Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share