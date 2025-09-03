Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Primeira gameplay de 007 First Light é exibida no State of Play

Saiba mais sobre 007 First Light e como a IO Interactive está criando um novo legado para James Bond nos jogos.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A PlayStation, em parceria com a IO Interactive, acaba de realizar mais um State of Play. A apresentação, com mais de 30 minutos de duração, foi conduzida por Hakan Abrak, diretor do jogo, e mergulhou na jogabilidade de 007 First Light, mostrando uma mistura de ação furtiva, tiroteios cinematográficos e perseguições de carro em alta velocidade, prometendo uma experiência de espionagem autêntica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o jogo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.