Primeira gameplay de 007 First Light é exibida no State of Play Saiba mais sobre 007 First Light e como a IO Interactive está criando um novo legado para James Bond nos jogos. Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 )

A PlayStation, em parceria com a IO Interactive, acaba de realizar mais um State of Play. A apresentação, com mais de 30 minutos de duração, foi conduzida por Hakan Abrak, diretor do jogo, e mergulhou na jogabilidade de 007 First Light, mostrando uma mistura de ação furtiva, tiroteios cinematográficos e perseguições de carro em alta velocidade, prometendo uma experiência de espionagem autêntica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o jogo!

