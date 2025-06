Processo seletivo oferece vagas para médico veterinário em Vitória Entre as principais atribuições do cargo está atendimento a animais vítimas de maus-tratos. Foto: FreepikProcesso seletivo na Prefeitura... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h56 ) twitter

Entre as principais atribuições do cargo está atendimento a animais vítimas de maus-tratos. Foto: Freepik Médicos veterinários podem se inscrever para um processo seletivo na capital, com salário de R$ 8.459,32 para jornada de 40 horas semanais. A Prefeitura de Vitória lançou o edital visando a contratação temporária do profissional, com uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva.

Para mais detalhes e informações completas, consulte no nosso parceiro Folha Vitória.

