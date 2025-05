Procon vai renegociar dívidas com empresas no Terminal de Laranjeiras O atendimento acontecerá no terminal de Laranjeiras. Foto: FreepikAtendimento será nesta sexta-feira (16) com foco em 3 empresas: Dacasa... Folha Vitória|Do R7 14/05/2025 - 07h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h26 ) twitter

O atendimento acontecerá no terminal de Laranjeiras. Foto: Freepik O Procon da Serra vai realizar uma ação de renegociação de dívidas ou pendências com as empresas Dacasa Financeira, Cesan e EDP nesta sexta-feira (16) no Terminal de Laranjeiras, na Serra.

