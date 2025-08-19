Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Procura-se Bob: cão idoso e cego de um olho desaparece em Vila Velha

Bob, cão idoso desaparecido. (Foto: arquivo pessoal)Bob sumiu na madrugada de sábado (16) para domingo (17) no bairro Guaranhuns. Tutora...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Bob, cão idoso desaparecido. (Foto: arquivo pessoal) O cachorro Bob desapareceu na madrugada do último sábado (16) para domingo (17), no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, quando estava na frente do Bar do Feijão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e ajude a encontrar o Bob!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.