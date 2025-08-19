Procura-se Bob: cão idoso e cego de um olho desaparece em Vila Velha Bob, cão idoso desaparecido. (Foto: arquivo pessoal)Bob sumiu na madrugada de sábado (16) para domingo (17) no bairro Guaranhuns. Tutora... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h38 ) twitter

Bob, cão idoso desaparecido. (Foto: arquivo pessoal) O cachorro Bob desapareceu na madrugada do último sábado (16) para domingo (17), no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, quando estava na frente do Bar do Feijão.

